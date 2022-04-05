Украина

Директор Металлиста спрогнозировал дальнейшую судьбу клуба – харьковчане могут прекратить существование при одном условии. Тренировочная база Шахтера подверглась обстрелам во время боев под Киевом. Езерский держал оборону Киева в составе добровольческого батальона.

Луческу провел тренировку Динамо в Румынии, но не верит в возобновление чемпионата Украины. Сидорчук и Беседин присоединились к работе с командой, а еще Тарас Степаненко работает вместе с киевлянами. Игорь Суркис против "кабинетного чемпионства".

Трансферы

Защитник Мариуполя официально перешел в чемпионат Исландии. Ворскла отпустила легионера в чемпионат Швеции – звездный хавбек так и не успел дебютировать за полтавчан. Игрок Ворсклы официально перебрался в Нидерланды. Защитник Кривбасса будет выступать в чемпионате Грузии – он станет восьмым украинцем в команде.

Европа

Впереди важная неделя для украинцев в еврокубках. Рассказываем, когда болеть за Зинченко, Малиновского и Яремчука. Лига чемпионов может претерпеть очередную реформу – президент ПСЖ продвигает революционную идею. Илья Забарный вошел в топ-10 лучших молодых защитников Европы.

Милан не смог обыграть Болонью – "россонери" остались лидером и закрутили чемпионскую интригу в Италии. Арсенал потерпел сенсационный разгром от Кристал Пелас. Жерсон феерически дебютировал за новый клуб в Турции.