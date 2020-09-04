Украина – Швейцария

Сборная Украины красиво переиграла Швейцарию в стартовом матче Лиги наций и возглавила группу по итогам первого тура. Дебютанты отдали голевые пасы, а Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко оформили шедевры.

Зинченко посвятил забитый гол врачу сборной, скончался от коронавируса. Ярмоленко закрепился на второй строчке лучших бомбардиров сборной Украины. Тимчик и Михайличенко стали 300-м и 301-м игроками главной команды страны.

Андрей Шевченко доволен результатом встречи, а наставник швейцарцев заявил, что его подопечным не хватило смелости.

Европа

Испания вырвала ничью у Германии и подарила Украине лидерство в Лиге наций – подвиги Де Хеа и атака, которая дарит надежды. В других матчах турнира Венгрия шикарным голом прибила Турцию, Сербия уступила России, а "карлики" выдали настоящий триллер.

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Украина

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