Главные новости футбола 3 сентября: Шевченко не хотел покидать сборную Украины, молодежка победно стартовала в отборе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 сентября.
Сборная Украины
Главная команда страны продолжает подготовку к матчу квалификации ЧМ-2022 против Франции. Сборная Украины сегодня может установить неоднозначный рекорд.
Александр Петраков рассказал о состоянии Караваева после травли и готовности лидеров. Дидье Дешам заявил, что Украина с новым тренером не слишком изменилась.
Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – Франция ничего не изменит.
Андрей Шевченко сделал неожиданное заявление. Шева признался, что ни он, ни его штаб не хотели покидать сборную Украины и были готовы подписать новый контракт.
Украинские клубы
Динамо обнародовало заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне отпустили Костевича в Рух, но не подпишут одноклубника Яремчука.
Заря объявила заявку на историческую Лигу конференций. Львов договорился с Дулубом о сотрудничестве – контракт подпишут в ближайшее время.
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины – начинается самое интересное. Ярославский оплатил восстановление украшения ОСК Металлист – работа стоила 4 миллиона гривен.
Другие новости
Молодежная сборная Украины удачно стартовала в отборе к Евро-2023 U-21. Наши ребята удержали тяжелую победу над Сербией. Единственный гол забил Дмитрий Крыськив. Далее встреча с Арменией.
В отборе к ЧМ-2022 Бразилия минимально одолела Чили, Колумбия и Уругвай потеряли очки с аутсайдерами. Аргентина добыла трудовой успех, но Месси едва не завершил карьеру после зверского фола соперника.