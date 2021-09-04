Сборная Украины

Главная команда страны продолжает подготовку к матчу квалификации ЧМ-2022 против Франции. Сборная Украины сегодня может установить неоднозначный рекорд.

Александр Петраков рассказал о состоянии Караваева после травли и готовности лидеров. Дидье Дешам заявил, что Украина с новым тренером не слишком изменилась.

Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – Франция ничего не изменит.

Андрей Шевченко сделал неожиданное заявление. Шева признался, что ни он, ни его штаб не хотели покидать сборную Украины и были готовы подписать новый контракт.

Украинские клубы

Динамо обнародовало заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне отпустили Костевича в Рух, но не подпишут одноклубника Яремчука.

Заря объявила заявку на историческую Лигу конференций. Львов договорился с Дулубом о сотрудничестве – контракт подпишут в ближайшее время.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины – начинается самое интересное. Ярославский оплатил восстановление украшения ОСК Металлист – работа стоила 4 миллиона гривен.

Другие новости

Молодежная сборная Украины удачно стартовала в отборе к Евро-2023 U-21. Наши ребята удержали тяжелую победу над Сербией. Единственный гол забил Дмитрий Крыськив. Далее встреча с Арменией.

В отборе к ЧМ-2022 Бразилия минимально одолела Чили, Колумбия и Уругвай потеряли очки с аутсайдерами. Аргентина добыла трудовой успех, но Месси едва не завершил карьеру после зверского фола соперника.