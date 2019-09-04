Главные новости футбола 3 сентября: Карпаты сменили главного тренера, Селезнев нашел новый клуб

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 сентября.

Украина

Карпаты объявили о назначении нового главного тренера. Им стал Роман Санжар. Экс-наставник донецкого Олимпика уверен, что достойно проявит себя во Львове. Он пришел на место Александра Чижевского, за которого вступились ультрас "зелено-белых".

Национальная сборная Украины продолжает подготовку к матчам против Литвы и Нигерии. В то же время женская сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Германии.

Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА.

Трансферы

Евгений Селезнев вернулся в Турцию – форвард подписал контракт с Бурсаспором.

Немецкая пресса сообщила, за какую сумму Коноплянка перешел в Шахтер. Также "горняки" заплатили немалые деньги за часть прав на новичка Витао. Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в Шахтере – чемпион Украины не отпустил капитана в Серию А.

Клубы топ-5 лиг Европы за лето потратили рекордную сумму на трансферы. Топ-10 самых дорогих переходов лета 2019: сенсационный тинейджер, звезда без спонсора, эффект Райолы и "читерство" Барсы.

Сборные

Сборные Италии и Португалии потеряли важных игроков перед матчами отбора на Евро-2020. Новичок Манчестер Юнайтед не поможет сборной Англии против Болгарии и Косово. Братья-лидеры покинули расположение сборной Бельгии.