УПЛ

В субботу тремя матчами продолжился 3-й тур Премьер-лиги 2022/23. Главное событие – поражение Динамо от Зари. Киевляне проиграли второй подряд поединок и еще не набрали ни одного очка (у Зари их уже 9, у Шахтера 7). Это худший старт чемпионата Украины в истории Динамо.

А вот СК Днепр-1 уверенно победил Верес. Дорогой новичок забил и отдал ассист в дебютном матче. Подопечные Кучера в двух сыгранных турах не пропустили ни одного мяча.

Металлист 1925 нанес Ворскле третье подряд поражение. Арбитр придумал пенальти, экс-форвард Шахтера оформил дубль.

СК Днепр-1 подписал известного легионера с опытом выступлений в Украине. А вот у Динамо сорвались переходы сразу двух иностранцев.

Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов с тремя легионерами и рядом новичков. "Горняки" стартуют в ЛЧ уже 6 сентября поединком против РБ Лейпциг.

Наши за рубежом

Эвертон забрал очки у Ливерпуля – Миколенко остановил Салаха в аномальном матче АПЛ, VAR и каркас ворот украли голы.

Роман Безус шикарным ударом через себя забил дебютный гол на Кипре – пострадал соперник Динамо в Лиге Европы.

Евгений Коноплянка забил эффектный гол со штрафного – видео второго взятия ворот за неделю в исполнении украинца.

Топ-чемпионаты

В Испании Реал и Барселона одержали очередные победы. Каталонцы на выезде разгромили Севилью и, возможно, отправили Хулена Лопетеги в отставку.

Манчестер Сити упустил победу над Астон Виллой в матче АПЛ – судьи украли гол, удивительное расточительство Холанда и КДБ.

ПСЖ с дублями Мбаппе и Месси вернул лидерство в Лиге 1.

Милан обыграл Интер в зрелищном и сверхрезультативном дерби, а Ювентус снова потерял очки.

Марсело нашел новый клуб. Выбор легенды Реала оказался достаточно неожиданным.