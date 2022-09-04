Главные новости футбола 3 сентября: Динамо снова провалилось в УПЛ, роскошные голы украинцев в Европе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 сентября.
УПЛ
В субботу тремя матчами продолжился 3-й тур Премьер-лиги 2022/23. Главное событие – поражение Динамо от Зари. Киевляне проиграли второй подряд поединок и еще не набрали ни одного очка (у Зари их уже 9, у Шахтера 7). Это худший старт чемпионата Украины в истории Динамо.
А вот СК Днепр-1 уверенно победил Верес. Дорогой новичок забил и отдал ассист в дебютном матче. Подопечные Кучера в двух сыгранных турах не пропустили ни одного мяча.
Металлист 1925 нанес Ворскле третье подряд поражение. Арбитр придумал пенальти, экс-форвард Шахтера оформил дубль.
СК Днепр-1 подписал известного легионера с опытом выступлений в Украине. А вот у Динамо сорвались переходы сразу двух иностранцев.
Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов с тремя легионерами и рядом новичков. "Горняки" стартуют в ЛЧ уже 6 сентября поединком против РБ Лейпциг.
Наши за рубежом
Эвертон забрал очки у Ливерпуля – Миколенко остановил Салаха в аномальном матче АПЛ, VAR и каркас ворот украли голы.
Роман Безус шикарным ударом через себя забил дебютный гол на Кипре – пострадал соперник Динамо в Лиге Европы.
Евгений Коноплянка забил эффектный гол со штрафного – видео второго взятия ворот за неделю в исполнении украинца.
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