Лига чемпионов

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Трубин провел солидный матч, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интеру. Арсенал потерпел поражение от Ланса, а Зинченко подвел в решающем голе.

Реал одолел Наполи благодаря "пушке" Вальверде – Беллингем оформил гол+пас. Галатасарай в матче с нереализованным пенальти перестрелял МЮ, Бавария вырвала победу у Копенгагена, а Унион во второй раз подряд драматично проиграл.

Украина

Сергей Ребров произвел замену в сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты. Виктора Цыганкова заменил Александр Пихаленок.

Шахтер сегодня сыграет в Лиге чемпионов с Антверпеном. Патрик ван Леувен рассказал о сюрпризах для соперника, слухах об отставке и влиянии войны. Шахтер не похож на себя – что происходит с чемпионом?

Реакция на гол Мудрика

Михаил Мудрик накануне забил дебютный гол в АПЛ. Украинец отреагировал на долгожданное событие. Лэмпард расхвалил Мудрика, проанализировав его гол.

Михаил травмировался в матче за Челси – под вопросом октябрьские поединки за сборную Украины. Он раскрыл свое состояние после повреждения и добавил оптимизма.