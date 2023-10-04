Главные новости футбола 3 октября: Зинченко и Трубин проиграли в Лиге чемпионов, травма Мудрика, фиаско МЮ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 октября.
Лига чемпионов
Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Трубин провел солидный матч, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интеру. Арсенал потерпел поражение от Ланса, а Зинченко подвел в решающем голе.
Реал одолел Наполи благодаря "пушке" Вальверде – Беллингем оформил гол+пас. Галатасарай в матче с нереализованным пенальти перестрелял МЮ, Бавария вырвала победу у Копенгагена, а Унион во второй раз подряд драматично проиграл.
Украина
Сергей Ребров произвел замену в сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты. Виктора Цыганкова заменил Александр Пихаленок.
Шахтер сегодня сыграет в Лиге чемпионов с Антверпеном. Патрик ван Леувен рассказал о сюрпризах для соперника, слухах об отставке и влиянии войны. Шахтер не похож на себя – что происходит с чемпионом?
Реакция на гол Мудрика
Михаил Мудрик накануне забил дебютный гол в АПЛ. Украинец отреагировал на долгожданное событие. Лэмпард расхвалил Мудрика, проанализировав его гол.
Михаил травмировался в матче за Челси – под вопросом октябрьские поединки за сборную Украины. Он раскрыл свое состояние после повреждения и добавил оптимизма.