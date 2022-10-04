Андрей Лунин сыграет за Реал в Лиге чемпионов / Getty Images

Лига чемпионов

Андрей Лунин сыграет с Шахтером в Лиге чемпионов. Основной голкипер Реала Тибо Куртуа не успевает восстановиться от повреждения. Поединок, который пройдет 5 октября на Сантьяго Бернабеу, станет дебютным для украинского вратаря в ЛЧ.

В матче на Сантьяго Бернабеу "горняков" считают явным аутсайдером: прогноз букмекеров на поединок Реал – Шахтер. Украинская команда отправилась на поединок в Мадрид – известен список игроков на игру третьего тура Лиги чемпионов. После двух матчей у Реала 6 очков, Шахтер набрал 4.

Украина

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