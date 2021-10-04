Украина

Киевское Динамо остановило Шахтер в горячей битве тура и сохранило лидерство в УПЛ – видеообзор Классического противостояния в чемпионате.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассказал о состоянии Миколенко и еще 2 звезд, изменения после Суперкубка и преимущество "горняков". Зато Роберто Де Дзерби унизил Динамо по мотивам последнего Классического.

Луганская Заря уверенно разобралась с Десной и вернулась в топ-4 Премьер-лиги. Ровенский Верес удержал ничью с Александрией и продолжил беспроигрышную серию.

Европа

В чемпионате Англии Ливерпуль расписал боевую ничью с Манчестер Сити в бешеном матче. Лондонский Тоттенхэм победил Астон Виллу и прервал проигрышную серию, а Вест Хэм без Ярмоленко сенсационно уступил Брентфорду.

В Серии А Милан перестрелял Аталанту с Малиновским и удержал 2-е место. В свою очередь Наполи оформил камбэк с Фиорентиной и сохранил лидерство в Серии А, а Рома благодаря Мхитаряну одолела Эмполи.

Мадридский Реал на выезде уступил Эспаньолу и потерпел первое поражение в Ла Лиге. Франкфуртский Айнтрахт одержал сенсационную победу над Баварией, а Байер разгромил Арминию и догнал мюнхенцев на вершине таблицы.

Другие топ-события

Босния и Герцеговина потеряла Пьянича и еще двух футболистов на матч с Украиной. Легендарный президент Марселя Тапи умер от онкологического заболевания.

В Бельгии ошибка Соболя стоила Брюгге победы над Андерлехтом. Лиссабонская Бенфика потерпела первое поражение в сезоне – VAR отменил гол Яремчука.