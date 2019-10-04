Главные новости футбола 3 октября: Александрия завоевала первое очко в Лиге Европы, Динамо разочаровало в Швейцарии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 октября.

Лига Европы

Динамо потеряло очки в матче Лиги Европы против значительно более слабого соперника. Видео лучших моментов матча можно посмотреть по ссылке. Главный тренер киевлян Алексея Михайличенко попытался объяснить причины такому неутешительному результату.

Александрия во Львове расписала голевую ничью с бельгийским грандом. Футбол 24 подготовил для вас видео голов и обзор матча.

Также в других матчах турнира удивил Манчестер Юнайтед, а Арсенал уничтожил своего соперника.

Украина

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, в котором ирония судьбы постигла грандов УПЛ.

Игрок Шахтера и сборной Украины попал в команду недели Лиги чемпионов по версии авторитетного издания.

Агент украинского легионера, который выступает в Италии, рассказал, что его клиент мог оказаться в другом известном клубе.

Европа

Реал потерпел очередных кадровых потерь, скоро в лазарете мадридцев не будет хватать места.

Ушел из жизни президент итальянского клуба. Футбол 24 вспомнил самые яркие моменты карьеры функционера, который увлекался игрой Андрея Шевченко.

Тренер Вест Хэма оценил уровень игры Андрея Ярмоленко и признался, чего ожидает от украинца.

Детальный разбор падения Реала на фоне матча Лиги чемпионов против скромного Брюгге читайте на Футбол 24.