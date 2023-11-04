Украина

Динамо проиграло Шахтеру в Классическом – Николай Шапаренко снова травмировался, Владислав Супряга сыграл в УПЛ впервые за 2 года. Единственный гол забил Александр Зубков, а после матча киевляне остались без главного тренера. Мирча Луческу покинул Динамо – наставник подал в отставку и объявил о завершении тренерской карьеры, длившейся почти 45 лет.

Отставка Луческу стала неожиданностью для Игоря Суркиса. Президент Динамо заверил, что в ближайшее время представит новый тренерский штаб. Журналист уже назвал фаворита – Динамо якобы рассматривало иностранца, который мог возглавить другой клуб УПЛ.

Сборная Украины проведет спарринг перед матчем смерти за выход на Евро-2024 с Италией – известна дата.

Наши за границей

Андрей Лунин может стать игроком клуба Ла Лиги после ухода из Реала – украинца рассматривают в статусе замены экс-голкиперу Барсы.

Артем Довбик оказался на радарах финалиста Лиги чемпионов. Форвард Жироны и сборной Украины должен заменить статусных "дедушек".

Михаил Мудрик вернулся к тренировкам – у украинца есть шанс сыграть за Челси против лидера АПЛ. Также Мудрик занял два призовых места – спорный шедевр украинца стал лучшим голом Челси в октябре.

Романа Яремчука уничтожили за матч против команды четвертого дивизиона Испании: "Худший игрок на поле".

Другие главные события

Неймару сделали операцию после ужасной травмы колена. Медштаб сборной Бразилии удивил прогнозом на восстановление форварда.

"Золотой мяч" снова изменит формат – вмешивается УЕФА, расширение географии, другую награду отменят.