Еврокубки

Динамо проиграло 5 матч в Лиге Европы: еще один ребенок-киллер, удаление Забарного, ужас Цыганкова, супершансы и цирк в обороне. Киевляне даже не смогли забить Фенербахче на прощание.

СК Днепр-1 уступил АЗ в поединке за первое место группы, поэтому будет стартовать со стыковых матчей Лиги конференций. Довбик забил и стал лучшим бомбардиром турнира.

Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью. СК Днепр-1 узнал потенциальных оппонентов в плей-офф Лиги конференций – больше всего пугает гранд Серии А.

Мир

Жерар Пике объявил о завершении игровой карьеры, ошеломив футбольное сообщество. Журналист назвал причину сенсационного решения ветерана Барселоны. Клуб Серии В сделал предложение Андрею Шевченко и мгновенно получил отрицательный ответ.

Украина

Михаил Мудрик может покинуть Шахтер из-за вылета из Лиги чемпионов – три топ-клуба Англии наготове. "У Суркиса есть вопросы к Луческу", – инсайдер рассказал, когда румынский тренер покинет Динамо.