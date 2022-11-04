Главные новости футбола 3 ноября: Динамо проиграло в Европе, Шева отказал итальянскому клубу, Пике завершил карьеру
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 ноября.
Еврокубки
Динамо проиграло 5 матч в Лиге Европы: еще один ребенок-киллер, удаление Забарного, ужас Цыганкова, супершансы и цирк в обороне. Киевляне даже не смогли забить Фенербахче на прощание.
СК Днепр-1 уступил АЗ в поединке за первое место группы, поэтому будет стартовать со стыковых матчей Лиги конференций. Довбик забил и стал лучшим бомбардиром турнира.
Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью. СК Днепр-1 узнал потенциальных оппонентов в плей-офф Лиги конференций – больше всего пугает гранд Серии А.
Мир
Жерар Пике объявил о завершении игровой карьеры, ошеломив футбольное сообщество. Журналист назвал причину сенсационного решения ветерана Барселоны. Клуб Серии В сделал предложение Андрею Шевченко и мгновенно получил отрицательный ответ.
Украина
Михаил Мудрик может покинуть Шахтер из-за вылета из Лиги чемпионов – три топ-клуба Англии наготове. "У Суркиса есть вопросы к Луческу", – инсайдер рассказал, когда румынский тренер покинет Динамо.