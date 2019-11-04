Главные новости футбола 3 ноября: Динамо крупно победило, Бавария уволила Ковача, Безус эффектно забил в Бельгии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 ноября.

Украина

Динамо в меньшинстве разгромило Львов: Шапаренко вдохновляет феерию украинцев, новый бомбардир, кадровая дыра на следующий матч с Шахтером. В ворота львовян влетело 4 "сухих" гола. Алексей Михайличенко нашел ложку дегтя в бочке меда по итогам этого матча.

Претенденты на третье место также успешно провели 13-й тур УПЛ и продолжили преследовать Динамо. Заря на выезде разбила СК Днепр-1 – коллектив Виктора Скрипника тоже отличился 4 голами. Александрия в боевом матче уверенно одолела Мариуполь.

Олимпик на последних минутах вырвал победу над Колосом. Висенте Гомес творит настоящие чудеса – третья виктория подряд, а команда поднялась со дна турнирной таблицы и превратилась в претендента на верхнюю шестерку. Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи назвал дату официального дебюта VAR в матчах Премьер-лиги.

Европа

Бавария официально уволила главного тренера – Нико Ковач отправлен в отставку после позорного поражения 5:1 от Айнтрахта. Специалист якобы сам предложил прекратить сотрудничество на встрече с боссами клуба. В следующих матчах командой будет руководить его помощник. Лидер Баварии Роберт Левандовски нуждается в операции – еще одна тревожная новость в Мюнхене.

Реал Сосьедад победил прямого кокурента Гранаду и догнал Реал и Барселону на вершине турнирной таблицы Примеры. Милан в напряженном поединке Серии А уступил Лацио.

Эвертон вырвал ничью у Тоттенхэма, но главным событием встречи стала жуткая травма Андре Гомеша. Сон постелился в грубый подкат и расплакался, увидев искривленную ногу соперника. Лестер победил Кристал Пэлас и продолжает идти в топе АПЛ, опережая свой чемпионский график сезона 2015/16.

Наши за границей

Гент вырвал победу в чемпионате Бельгии с тремя украинцами в составе: Роман Безус забил эффектный гол, Роман Яремчук неплохо цеплялся за мячи, а Игорь Пластун был лидером обороны.

Аталанта в меньшинстве проиграла сенсационному Кальяри – Руслан Малиновский стал лучшим среди бергамасков. Лечче не удержал победу над Сассуоло – Евгений Шахов сыграл бледный тайм.

Артем Милевский отличился элегантным ассистом и ведет Динамо Брест к чемпионству в Беларуси. Астана под руководством Романа Григорчука досрочно стала чемпионом Казахстана.