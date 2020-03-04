Главные новости футбола 3 марта: Украина встретится с топ-сборными, обновленное Динамо победило, черный день Ливерпуля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 марта.

Лига наций

Сборная Украины получила в соперники двух чемпионов мира на групповом этапе Лиги наций-2020/21. Результаты жеребьевки турнира – тяжелая группа для нас и много интересных квартетов. Андрей Шевченко охарактеризовал оппонентов "сине-желтых".

Ведущее издание Испании дало фантастическую оценку сборной Украины. Наставник сборной Германии также высоко оценил потенциал нашей команды.

Украина

В стартовом матче 21 тура Премьер-лиги Динамо уверенно обыграло Колос. Тренерский штаб удивил тотальной ротацией, Цыганков и Соль вернулись героями, VAR помогает. Алексей Михайличенко заявил, что результатом он доволен, а качеством игры – нет. Инсайдер назвал условие, при котором коуч останется в Динамо на следующий сезон.

Александр Кучер завершил карьеру и уже определился с планами. Супряга – злой гений Динамо: сенсационный хет-трик приоткрывает ему двери в сборную Украины. Шахтер приехал на очередной матч УПЛ без двух ключевых хавбеков. Защитник Шахтера удачно дебютировал в Европе – его шансы на Евро-2020 растут.

Европа

Матч Ювентус – Милан официально перенесен, а Италия рискует остаться без футбола на месяц из-за коронавируса. УЕФА может сократить количество городов для проведения Евро-2020 – определены самые рискованные локации. Валенсия – Аталанта и еще один топ-матч Лиги Европы по той же причине состоятся за закрытыми дверями.

Черный день для Ливерпуля. Основная команда с Юргеном Клоппом вылетела из Кубка Англии, уступив с запасом Челси. Мерсисайдцы пропустили очень курьезный гол на старте встречи, а затем еще один после контратаки. Неужели у Ливерпуля действительно наступил кризис – три поражения в 4 последних матчах. А юные "скаузеры" опозорились в Юношеской лиге УЕФА – их разгромом выбили из турнира.

Бавария нервно прошла Шальке в Кубке Германии, сумасшедшая сенсация из 5 отраженными пенальти от голкипера из 4 дивизиона. Барселона попытается подписать сразу четырех игроков летом – известны проблемные позиции каталонцев.