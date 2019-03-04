Главные новости футбола 3 марта: Львов победил Карпаты в дерби, Ливерпуль потерял очки, тяжелая победа Ювентуса

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 марта.

Украина

20 тур УПЛ завершился 4-мя поединками. Карпаты проиграли Львову в дерби. Единственное взятие ворот получилось довольно курьезным – мяч в свои ворота после подачи со штрафного срезал Ади Мегремич. Это поражение стало для Карпат 7-м подряд в домашних матчах Премьер-лиги. "Зелено-белые", как и Олимпик, который проиграл Арсеналу-Киев, потеряли шансы пробиться в первую шестерку.

Александрия спасла ничью в матче с Мариуполем благодаря голу в компенсированное арбитром время, а еще в одном поединке Заря разгромила Ворсклу.

Нападающий Динамо Фран Соль отправится в Барселону на медобследование. Испанец получил травму плеча в матче 20 тура УПЛ против Десны.

Топ-матчи дня

В Англии Челси победил Фулхэм перед поединком против Динамо в Лиге Европы. А вот Ливерпуль потерял очки в дерби с Эвертоном и оставил Манчестер Сити лидером АПЛ. Еще не так давно команда Юргена Клоппа опережала "горожан" на 7 очков, а теперь отстает на 1 пункт.

В центральном матче 26 тура чемпионата Италии Ювентус обыграл Наполи и увеличил отрыв от команды Карло Анчелотти до 16 очков, фактически похоронив интригу в борьбе за Скудетто. Поединок получился довольно нервным – арбитр показал две красные карточки и назначил пенальти, который не реализовал Лоренцо Инсинье.

В Испании Атлетико одержал тяжелую победу над Реал Сосьедадом благодаря дублю Альваро Мораты. Команда Диего Симеоне оторвалась от Реала и продолжает преследовать Барселону.

Другие главные события

Защитник сборной Украины Александр Сваток дебютировал за Хайдук, а его команда обыграла соперника в чемпионате Хорватии.

Астана под руководством украинского тренера Романа Григорчука выиграла Суперкубок Казахстана.

Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка Борнмут – Манчестер Сити.

Футбольные правила будут реформированы – уже с июня этого года изменят некоторые правила игры №1.