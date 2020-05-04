Главные новости футбола 3 мая: Реброва сватают в Турцию, бенефис украинцев в Беларуси

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 мая.

Украина

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может возглавить Фенербахче, уверяют турецкие СМИ.

Удачным для украинцев вышел день в Беларуси. Шахтер Юрия Вернидуба разгромил соперника, Динамо Брест тоже уверенно победило. Но главным героем стал украинец из скромной Славии – он оформил дубль за 2 минуты и принес команде победу.

Шахтер настроен сохранить Виктора Коваленко и надеется на подписание нового контракта в ближайшее время.

Трансферы

Барселона нашла идеальное усиление, которое упустила несколько лет назад.

Реал все еще настроен подписать Поля Погба. Мадридцы готовы выложить солидную сумму за полузащитника Манчестер Юнайтед.

Ливерпуль предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет. Также форвард РБ Лейпциг может получить впечатляющую зарплату.

Брюгге может отказаться от выкупа Эдуарда Соболя и уже нашел альтернативу защитнику сборной Украины.

Мир

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Англия определила дату финала национального Кубка – поединок пройдет только в августе. Кроме того, АПЛ 2019/20 может быть доиграна в Австралии, а следующий сезон Премьер-лиги – пройти без зрителей.

"Футбол 24" подытожил сезон в чемпионате Франции, который был завершен досрочно.