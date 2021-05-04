Главные новости футбола 3 мая: отставка и большой камбэк в УПЛ, Шахтер хочет пригласить Гаттузо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 мая.
Украина
Юрий Калитвинцев официально покинул Олимпик. Дончане очень быстро нашли замену – команду возглавил Роман Санжар, успешно работавший в клубе несколько лет назад. Александрия ведет переговоры с Дмитрием Михайленко и Висенте Гомесом.
Появилась информация, что Роберто Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером на 2 года. Однако окончательного решения еще нет. В Италии пишут, что "горняки" заинтересованы в приглашении Дженнаро Гаттузо.
Заря на пороге массового ухода лидеров – сразу четверо игроков основы могут покинуть клуб. А еще луганчане потеряли героя полуфинала Кубка Украины – у футболиста сотрясение мозга и перелом носа. Черноморец может усилиться сразу 12 игроками Динамо.
Европа
Севилья на последних минутах проиграла Атлетику и выбыла из чемпионской гонки Ла Лиги. Парма минимально уступила Торино и вылетела из Серии А. Вест Хэм без Ярмоленко одержал волевую победу над Бернли и продолжил борьбу за еврокубки.
Криштиану Роналду шокировал планами – Ювентус и бывший клуб португальца оказались в дамках. ПСЖ может решиться на трансфер Неймара – во французском клубе теряют терпение. Валенсия уволила главного тренера – поражение от Барселоны и угроза вылета стали фатальными.
Лига чемпионов
Сегодня состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов – Манчестер Сити принимает ПСЖ и выглядит фаворитом на финал. Почеттино получил хорошие новости на поединок против Зинченко и Ко. А вот Реал потерял одного из лидеров на ответный матч против Челси.