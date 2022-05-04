Лига чемпионов

Ливерпуль стал первым финалистом ЛЧ 2021/22. Вильяреал был близок к чуду, выиграв первый тайм со счетом 2:0, но во второй половине игры подопечные Клоппа перевернули игру. 3:2 в пользу мерсисайдцев – видео голов и обзор драматичного матча. Это четвертый финал ЛЧ в тренерской карьере Юргена Клоппа и третий в должности наставника "красных".

Благодаря вылету Вильярреала Шахтер получит прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов на сезон 2022/23. Посодействовала дисквалификация россиян, после которой путевка достанется украинской команде.

Украина

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