Наши за границей

Де Дзерби и 18-летний рекордно унизили Эвертон в АПЛ – эффектный погром с активным участием Виталием Миколенко тянет на отставку. Ньюкасл оборвал победную серию Арсенала – Александр Зинченко получает респект легенды, но дает шанс конкурентам.

Андрей Лунин попал в стартовый состав Реала на первый матч Кубка Испании и отстоял на ноль. Роман Яремчук вернулся к тренировкам в Брюгге.

Трансферы украинцев

Шахтер получил улучшенное предложение от Арсенала по Мудрику. Михаил может стать игроком английского клуба до конца недели, ведь 70 миллионов заставили Шахтер задуматься.

Лионель Месси окончательно определился с будущим после триумфа на ЧМ-2022. Челси выиграл борьбу за чемпиона мира – 127 млн евро и новый трансферный рекорд.

Роналду

Криштиану Роналду представили игроком Аль-Насра. Португалец заработает рекордные полмиллиарда в Саудовской Аравии. Роналду сконфузился на первом же интервью в Аль-Насре – звезда не понимает, куда приехал. Криш объяснил, почему перешел в Аль-Наср.