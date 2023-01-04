Главные новости футбола 3 января: Миколенко разбили, Зинченко споткнулся, Шахтеру дают больше Мудрика
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 января.
Наши за границей
Де Дзерби и 18-летний рекордно унизили Эвертон в АПЛ – эффектный погром с активным участием Виталием Миколенко тянет на отставку. Ньюкасл оборвал победную серию Арсенала – Александр Зинченко получает респект легенды, но дает шанс конкурентам.
Андрей Лунин попал в стартовый состав Реала на первый матч Кубка Испании и отстоял на ноль. Роман Яремчук вернулся к тренировкам в Брюгге.
Трансферы украинцев
Шахтер получил улучшенное предложение от Арсенала по Мудрику. Михаил может стать игроком английского клуба до конца недели, ведь 70 миллионов заставили Шахтер задуматься.
Лионель Месси окончательно определился с будущим после триумфа на ЧМ-2022. Челси выиграл борьбу за чемпиона мира – 127 млн евро и новый трансферный рекорд.
Роналду
Криштиану Роналду представили игроком Аль-Насра. Португалец заработает рекордные полмиллиарда в Саудовской Аравии. Роналду сконфузился на первом же интервью в Аль-Насре – звезда не понимает, куда приехал. Криш объяснил, почему перешел в Аль-Наср.