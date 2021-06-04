Евро-2020

Сборная Украины победила Северную Ирландию в Днепре, прервав длительную безвыигрышную серию, которая началась еще в 2020-м. Соответственно, это первый триумф "сине-желтых" в 2021 году. Единственный мяч забил Александр Зубков, который впервые отличился за национальную команду – видео гола и обзор матча.

Андрей Шевченко после победы назвал главную проблему сборной и оценил ход подготовки к чемпионату Европы. "Сине-желтые" сыграют еще один контрольный матч – 7 июня против Кипра в Харькове.

Серьезную потерю понесла сборная Англии, которая не сможет рассчитывать на опытного защитника в матчах турнира.

"Футбол 24" продолжает цикл материалов с представлением участников чемпионата Европы. На очереди – группа С, где сыграет и Украина.

Украина

Роберто Де Дзерби объяснил мотивы своего прихода в Шахтер. Итальянец ради "горняков" отказал клубу Серии А. А вот переход потенциального новичка Шахтера в украинский клуб оказался под угрозой срыва.

Игорь Суркис готовится к массовой распродаже игроков Динамо в межсезонье. Правда, только тех, которые выступали за дубль, ведь чемпионат U-21 ликвидировали. Окончательное решение будет принимать Мирча Луческу.

УПЛ официально объявила дату старта сезона 2021/22. Также стало известно место проведения матча Украина – Франция.

Мир

Симоне Индзаги официально возглавил Интер после ухода из Лацио. Определились с тренером и в Барселоне – Рональд Куман продолжит работу с командой.

Определились финалисты Евро-2021 среди команд U-21. Обладатель трофея станет известен в воскресенье, 6 июня.