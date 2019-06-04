Главные новости футбола 3 июня: Украина пробилась в 1/4 финала ЧМ, Скрипник возглавил Зарю, Динамо подписало новичка

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 июня.

Сборные Украины

На чемпионате мира-2019 U-20 "желто-синие" разгромили сборную Панамы и пробились в 1/4 финала. Вы можете насладиться голами украинцев в видеообзоре матча. Несмотря на успех, главный тренер команды нашел огрехи в игре наших ребят.

Еще одна команда сборной Украины, на этот раз U-21, тоже поиздевалась над сборной Кипра и пробилась в финал мемориала Лобановского. Вашему вниманию видеообзор поединка.

Европа

Лидер Ливерпуля может неожиданно покинуть клуб, известны причины.

Лацио определился с тренером на следующий сезон. А вот еще один итальянский гранд Рома приблизилась к подписанию соглашения с наставником донецкого Шахтера.

Экс-тренер Реала после увольнения вернется к работе в другом испанском клубе. "Галактикос" стыдно за своих двух бывших игроков, которые попали в скандал с договорняками, как оказалось, это не единственные их преступления.

Барселона представила форму на следующий сезон, которая вызывает двусмысленную реакцию.

Украина

Заря шокировала футбольную Украину назначением известного специалиста у тренерского руля команды. Футбол 24 вспомнил правила жизни выдающегося тренера.

Киевское Динамо официально оголосио о подписании первого "летнего" новичка, который выступал за российский клуб.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека сделал громкое заявление о возможности в будущем возглавить Динамо.

Арсенал-Киев может остаться в УПЛ, несмотря на последнее место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона.