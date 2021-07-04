Главные новости футбола 3 июля: Украину уничтожили и выбили с Евро, пары 1/2 финала, Металлист может выйти в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 июля.
Сборная Украины
К сожалению, наша национальная сборная вылетела с Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко уступили Англии со счетом 0:4 – видео голов и обзор матча. Несмотря на это, "сине-желтые" оформили лучшее выступление за чемпионате Европы в своей истории, хотя и установили несколько антирекордов. В частности, в активе нашей сборной до сих пор нет хотя бы одного поединка без пропущенных голов.
Андрей Шевченко после игры отметил главные причины разгромного поражения, которое не позволило нашей команде квалифицироваться в полуфинал. Также наставник прокомментировал свое будущее в национальной команде.
Евро-2020
В другом поединке дня Дания победила Чехию и квалифицировалась в полуфинал вместе с Италией, Испанией и Англией. Два поражения на старте группового турнира не помешали датчанам пробиться в четверку лучших команд Европы.
Соответственно, сформировались пары 1/2 финала чемпионата Европы. Поединки будут сыграны 6 и 7 июля, а решающий матч состоится 11 числа. Все три поединка будут сыграны в Лондоне.
Другие главные события
Определились первые полуфиналисты Копа Америка – одним из них стала сборная Бразилии.
Динамо снова не смогло выиграть в контрольном матче на сборе в Швейцарии – видео голов и обзор поединка. Зато Шахтер подписал еще одного легионера. Правда, официального подтверждения трансфера пока нет.
Металлист может начать новый сезон в УПЛ. Сразу два клуба рискуют покинуть элитный дивизион чемпионата Украины, а харьковчане являются одним из главных претендентов на потенциальное вакантное место.
Бывший полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в России.