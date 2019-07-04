Главные новости футбола 3 июля: Бразилия выбила Аргентину из Копа Америка, Зозуля остался в Альбасете

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 июля.

Украина

Шахтер прибыл на второй сбор в Австрию, который продлится до 12 июля. "Горняки" запланировали 5 контрольных матчей.

В Украине появится новый спортивный канал – он заработает уже с 1 августа.

Украинский тренер стал чемпионом экзотической лиги – специалист рассказал об особенностях работы в Азии.

Марьян Швед стал своеобразным оружием Селтика – фанаты и СМИ оценили дебют игрока сборной Украины.

Трансферы

Жоау Фелиш перешел в Атлетико за 126 млн евро. Этот трансфер стал 4-м самым дорогим переходом в истории футбола и рекордным среди португальских игроков – позади даже Роналду.

Трансфер Руслана Малиновского в Сампдорию сорвался. Причиной стали разногласия с агентами игрока сборной Украины. Евгений Коноплянка получил разрешение вести переговоры с другими клубами.

Андрей Лунин снова может оказаться в Леганесе, за который выступал в сезоне 2018/19. Голкипер поедет на предсезонный турнир с Реалом, после чего станет известно его будущее.

А вот Роман Зозуля решил остаться в Альбасете. Украинец подписал новый контракт, который рассчитан до лета 2021 года. Фанаты команды в восторге от такого решения Зозули.

Родри официально покинул Атлетико. Манчестер Сити выплатил клаусулу испанца. Также "горожане" подписали конкурента для Александра Зинченко.

Мартин Онгла покинул Карпаты и продолжит карьеру в Антверпене. Не остались "львы" и без приобретений – игроком Карпат стал защитник сборной Люксембурга, который играл против Украины.

Другие главные события

Бразилия вышла в финал Копа Америка-2019. "Селесао" в скандальном матче победили Аргентину и сыграют в решающем поединке турнира. Аргентинцы не могут выиграть любой трофей уже в течение 26 лет.

Защитник Реала Марсело лишен водительских прав на один год за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Также бразилец заплатит штраф.