Главные новости футбола 3 июля: Бавария провернула топ-трансфер, война Карпат и Руха, тренерский вопрос в Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 июля.

Украина

Динамо по слухам заменит Алексея Михайличенко на иностранного тренера после завершения сезона. Ворскла молодежным составом расписала боевую ничью в эффектном матче со Львовом – красивые голы, дикие ошибки, интрига и много огня.

УПЛ передала материалы относительно исключения Карпат из турнира в КДК УАФ. Между тем "львы" ведут информационную войну между львовскими клубами. "Карпаты предлагают полмиллиона за победу над Рухом": Григорий Козловский предоставил резонансную аудиозапись, а Олег Смалийчук продолжил троллить своего визави.

Сегодня Динамо сыграет против Шахтера. Анонс поединка вскоре читайте на нашем сайте. Также мы расскажем все самое интересное о матче и подробно разберем игру обеих команд.

Европа

Бавария официально провернула топ-трансфер – Лерой Сане стал игроком мюнхенского клуба, подписав долгосрочный контракт с солидной зарплатой. Сане обошелся Баварии достаточно дешево, но "ротэн" все равно отказались от приобретения Кая Хаверца по финансовым причинам. Руководство клуба также подтвердило желание Тьягу Алькантары перейти в другой клуб.

Лионель Месси озвучил Барселоне радикальное решение относительно своего будущего – полетят головы. Каталонцы якобы назначат Хави главным тренером после завершения сезона. ПСЖ контактировал с окружением Гризманна – парижане хотят воспользоваться конфликтом в Барселоне. А еще Антуан может оказаться в Ювентусе.

Наши за границей

Сергей Ребров установил уникальное достижение на посту наставника Ференцвароша.

Динамо Брест с Артемом Милевским на последних минутах спасло ничью в матче с аутсайдером чемпионата. Александр Нойок находится в больнице с пневмонией, а у Евгения Хачериди – подозрение на коронавирус.

Андрей Ярмоленко ждет заслуженное вознаграждение, Александр Зинченко надеется на шанс, Руслан Малиновский возвращается после дисквалификации – представляем топ-матчи уик-энда.