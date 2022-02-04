Украина

Сегодня футзальная сборная Украины сыграет против россиян в полуфинале Евро-2022. Наши парни не считаются фаворитами, но тренер пообещал отдать все силы на поле. Узнайте, где и когда смотреть игру.

Быстрее Тайсона и круче Жажи: Металлист подписал бразильского форварда, которого анонсировал Ярославский. Верес оформил переход защитника Динамо. Старт "Зимнего Кубка" перенесли из-за непогоды.

Топ-матчи

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Египет обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки. Судьбу противостояния решила серия пенальти. В матче за титул будет ливерпульская дуэль – Салах против Мане.

Наши за границей

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