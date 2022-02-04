Главные новости футбола 3 февраля: Салах в финале КАН, Реал вылетел из Кубка Испании
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 3 февраля.
Украина
Сегодня футзальная сборная Украины сыграет против россиян в полуфинале Евро-2022. Наши парни не считаются фаворитами, но тренер пообещал отдать все силы на поле. Узнайте, где и когда смотреть игру.
Быстрее Тайсона и круче Жажи: Металлист подписал бразильского форварда, которого анонсировал Ярославский. Верес оформил переход защитника Динамо. Старт "Зимнего Кубка" перенесли из-за непогоды.
Топ-матчи
Анчелотти не дал Андрею Лунину сыграть в четвертьфинале Кубка Испании и поплатился за это. Реал проиграл Атлетику и вылетел из турнира. Мадридцев огненно встретили в Бильбао, разбив окно автобуса.
Египет обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки. Судьбу противостояния решила серия пенальти. В матче за титул будет ливерпульская дуэль – Салах против Мане.
Наши за границей
Украинец в эпицентре шторма: Андерлехт тонет, в раздевалке команды едва остановили потасовку. Миколенко получил в тренеры еще одну легенду АПЛ. "У Супряги есть взрывной потенциал": трансфер игрока Динамо поразил Италию – параллели с топ-форвардом и единственная проблема.