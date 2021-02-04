Украина

Сборная Украины определилась с последним соперником в 2021 году. Динамо обнародовало заявку на плей-офф Лиги Европы – есть два пополнения и один минус после Лиги чемпионов. Киевляне сообщили последние новости из лазарета – много травм, но есть позитив.

Шахтер провел два матча за день на сборах, но ни одного не выиграл. Сначала "горняки" выцарапали ничью с Мариуполем: Коноплянка с амбициями на статус лидера, испуг Степаненко и новая роль Мудрика. А потом уступил Словану: экс-звезда УПЛ "кусает" перед еврокубками, топ-уровень Трубина и ужасный промах бразильца.

Шахтер готов побороться с Ювентусом за 16-летнюю жемчужину Интернасьоналя. СК Днепр-1 официально подписал Билла – бразилец показал роскошную технику в игре за дубль.

Наши за границей

Украинцы выдали ударный день в Бельгии. Марьян Швед голом помог Мехелену пробиться в следующий раунд кубка, Роман Безус голом и двумя ассистами протянул дальше Гент, Эдуард Соболь ассистом приложил руку к разгрому Брюгге, а Богдан Михайличенко сыграл за Андерлехт впервые с декабря.

Вест Хэм обыграл Астон Виллу на выезде и приблизился к Ливерпулю – конкурент из МЮ шокировал Андрея Ярмоленко. Сами мерсисайдцы сенсационно уступили Брайтону и пропустили Лестер в топ-3 АПЛ. Манчестер Сити спокойно одолел Бернли перед выездом на Анфилд, а Александр Зинченко оказался в эпицентре экспериментов.

Виктор Коваленко не попадет в заявку Аталанты на плей-офф Лиги чемпионов – хавбек потерял шанс еще раз победить Реал. А Руслан Малиновский пропустил кубковый поединок бергамасков против Наполи.

Другие новости

Гризманн и Месси спасли Барселону от вылета из Кубка Испании – феерический камбэк каталонцев в матче с 8-ю голами. Азар вновь получил повреждение – звезда Реала не поможет Зидану в ближайших матчах Лиги чемпионов. Роналду признан лучшим футболистом десятилетия – интересная топ-3 в Европе.