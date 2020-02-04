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Главные новости футбола 3 февраля: Кадар переведен в дубль Динамо, Зозуля получил нового тренера

07:00 124 Читати українською
Главные новости футбола 3 февраля: Кадар переведен в дубль Динамо, Зозуля получил нового тренера
Тамаш Кадар / ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 февраля.

Украина

Киевское Динамо сообщило срок восстановления Цыганкова и других травмированных игроков. Между тем Тамаш Кадар переведен в дубль "бело-синих".

Луиш Каштру назвал условие, при котором Шахтер готов выйти на трансферный рынок зимой. Зато Тарас Степаненко заверил, что Шахтер мог безболезненно отпустить Матвиенко.

Львовские Карпаты не будут подписывать Аржанова – на просмотр прибыл другой потенциальный новичок. Тем временем Александрия потерпела неудачу в попытках подписать форварда.

Европа

В Серии А Наполи вырвал победу над Сампдорией в матче с шестью голами – Квальярелла исполнил шедевр, два мяча отменил VAR.

Испанский Альбасете уволил тренера после падения в зону вылета Сегунды. Роман Зозуля уже официально получил нового тренера – ранее тот имел опыт работы с украинцами.

Капитан Интера Самир Ханданович сломал палец и пропустит 3-4 недели. А Милан готов пригласить Рангника сразу на две должности.

Другие топ-события

Роберт Левандовски в восьмой раз признан лучшим футболистом Польши. Между тем наставник Малиновского Гасперини стал тренером года в Италии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить КАН реже из-за оригинальной причины. Зато экс-форвард Ливерпуля Крауч станет ведущим собственного шоу на BBC.

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