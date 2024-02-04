Украина

Шахтер впервые проиграл на зимних сборах – соперник значительно превосходил в готовности. После обеда команда Марино Пушича проиграла второй раз за день – легионерская оборона провалилась, приговор новичку, третий гол новой жемчужины.

Также Шахтер объявил заявку на Лигу Европы – в списке двое ценных новичков.

Минай узнал, где будет проводить домашние матчи УПЛ. Ранее двум аренам на Закарпатье объявили жесткий ультиматум.

"Новый Довбик" станет вторым украинцем в известном клубе – легендарный тренер, вражда с Малиновским.

Топ-матчи дня

Роман Яремчук забил победный гол за Валенсию – "летучие мыши" удержали важные три очка.

Жирона без Довбика не смогла одолеть Сосьедад. Судьи отменили чистый гол каталонцев, Реал получил шанс уйти в отрыв.

Эвертон благодаря голу на 90+4 избежал поражения от Тоттенхэма. Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Алавесом – звездный новичок за 9 минут забил гол и получил удаление.

Милан одержал волевую победу над Фрозиноне. Оливье Жиру оформил гол и ассист, Йович забил спустя минуту после выхода.

Кубок Африки: стали известны полуфинальные пары. Кипер ЮАР выиграл серию пенальти, отбив 4 удара.

Другие главные события

В Испании сообщили о серьезной травме Артема Довбика, который пропустил матч Жирона – Реал Сосьедад. Тамошние СМИ заявили, что украинец рискует пропустить остаток сезона, однако впоследствии Довбик заверил, что все не так плохо.

Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры.

Мадридский Реал окончательно определился с будущим Кепы – Лунин поспособствовал принятию решения.

ПСЖ проиграл Реалу битву за Мбаппе – звезда сборной Франции принял окончательное решение.