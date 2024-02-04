Главные новости футбола 3 февраля: Яремчук забил за Валенсию, травма Довбика, два поражения Шахтера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 3 февраля.
Украина
Шахтер впервые проиграл на зимних сборах – соперник значительно превосходил в готовности. После обеда команда Марино Пушича проиграла второй раз за день – легионерская оборона провалилась, приговор новичку, третий гол новой жемчужины.
Также Шахтер объявил заявку на Лигу Европы – в списке двое ценных новичков.
Минай узнал, где будет проводить домашние матчи УПЛ. Ранее двум аренам на Закарпатье объявили жесткий ультиматум.
"Новый Довбик" станет вторым украинцем в известном клубе – легендарный тренер, вражда с Малиновским.
Топ-матчи дня
Роман Яремчук забил победный гол за Валенсию – "летучие мыши" удержали важные три очка.
Жирона без Довбика не смогла одолеть Сосьедад. Судьи отменили чистый гол каталонцев, Реал получил шанс уйти в отрыв.
Эвертон благодаря голу на 90+4 избежал поражения от Тоттенхэма. Виталий Миколенко отыграл весь матч.
Барселона в меньшинстве удержала победу над Алавесом – звездный новичок за 9 минут забил гол и получил удаление.
Милан одержал волевую победу над Фрозиноне. Оливье Жиру оформил гол и ассист, Йович забил спустя минуту после выхода.
Кубок Африки: стали известны полуфинальные пары. Кипер ЮАР выиграл серию пенальти, отбив 4 удара.
Другие главные события
В Испании сообщили о серьезной травме Артема Довбика, который пропустил матч Жирона – Реал Сосьедад. Тамошние СМИ заявили, что украинец рискует пропустить остаток сезона, однако впоследствии Довбик заверил, что все не так плохо.
Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры.
Мадридский Реал окончательно определился с будущим Кепы – Лунин поспособствовал принятию решения.
ПСЖ проиграл Реалу битву за Мбаппе – звезда сборной Франции принял окончательное решение.