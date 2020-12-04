Еврокубки

Сыграны поединки 5 тура Лиги Европы. Заря обыграла Лестер в Запорожье, но потеряла шансы на выход из группы – видео гола и обзор матча. В других поединках Милан эффектно обыграл Селтик, Арсенал набрал очередные 3 очка, а Рома стала победителем группы после волевой победы над Янг Бойз.

Роман Яремчук забил дебютный гол в Лиге Европы, но это не спасло Гент от поражения и увольнения главного тренера (уже третья отставка в команде в текущем сезоне). В том же матче украинская арбитресса Екатерина Монзуль стала участницей курьезного момента, не позволив футболисту выйти на замену.

"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей и выяснил мнение итальянских СМИ о разгромном поражении Динамо от Ювентуса. Также мы провели тактический анализ матча Лиги чемпионов.

Анатолий Трубин попал в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов. Как известно, голкипер Шахтера сохранил свои ворота "сухими" в игре с Реалом.

Украина

КДК УАФ смягчил наказание игрокам Динамо и Шахтера, которые были удалены в матчах УПЛ. Оба футболиста получили меньшие санкции, чем предусматривает регламент соревнований.

Динамо подтвердило серьезную травму лидера команды, которая оставила его вне игры до конца года.

Известный украинский клуб, который сейчас находится в подвалах Второй лиги, остался без президента. По словам экс-руководителя, он устал бегать по кабинетам и просить деньги.

Мир

Стали известны полуфинальные пары Лиги наций 2020/21 – результаты жеребьевки финальной стадии, которая пройдет в октябре следующего года в Италии. Также УЕФА утвердил хозяина финала дебютного розыгрыша Лиги конференций.

Барселона может потерять Лионеля Месси из-за нехватки денег на содержание звезды. В этом признался исполняющий обязанности президента клуба.