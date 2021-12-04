Украина

Стартовал 17-й тур УПЛ. Шахтер забил 6 голов Львову на НСК Олимпийский и возглавил турнирную таблицу. "Горняки" пропустили первыми, но в ответ отгрузили сопернику сразу 6 мячей. Героем стал Михаил Мудрик, заработавший пенальти и отдавший 3 ассиста – видео голов и обзор матча.

Поединок Динамо U-19 против Вереса перенесли на весну из-за форс-мажора. Поле покрылось обилием снега, а дело рассмотрит КГК УАФ.

Пути Реброва и УАФ расходятся: 5 клубов и одна сборная, где может оказаться украинский тренер.

Претендент на выход в УПЛ объединится с клубом Второй лиги – СМИ раскрыло подробности.

Трансферы

Факундо Феррейра нашел новый клуб – экс-форвард Шахтера находился в поисках 5 месяцев.

Барселона следит за Романом Яремчуком, но у Хави и Лапорты разные мнения относительно подписания форварда Бенфики. Другой украинец – Владислав Супряга – может оказаться в чемпионате Румынии. Мирча Луческу уже якобы дал согласие на трансфер форварда Динамо.

Ливерпуль может сенсационно подписать Карима Бензема, который рискует стать лишним в Реале.

Другие главные события

Шева против Юве, Малиновский едет к проблемному лидеру, Реал экзаменует опасных басков, der Klassiker – анонс уикенда.

Арсенал забил МЮ редкостный гол – партнеры экс-нападающего Динамо показали, как работает фэйр-плей в подобных моментах.

Атлетико Минейро стал чемпионом Бразилии – в составе команды выступают Халк, Диего Коста и экс-хавбек Динамо.

В Египте тренер скончался после слишком эмоционального празднования гола.