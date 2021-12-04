Главные новости футбола 3 декабря: Шахтер 6-ю голами разбил Львов, Барселона следит за Яремчуком
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 декабря.
Украина
Стартовал 17-й тур УПЛ. Шахтер забил 6 голов Львову на НСК Олимпийский и возглавил турнирную таблицу. "Горняки" пропустили первыми, но в ответ отгрузили сопернику сразу 6 мячей. Героем стал Михаил Мудрик, заработавший пенальти и отдавший 3 ассиста – видео голов и обзор матча.
Поединок Динамо U-19 против Вереса перенесли на весну из-за форс-мажора. Поле покрылось обилием снега, а дело рассмотрит КГК УАФ.
Пути Реброва и УАФ расходятся: 5 клубов и одна сборная, где может оказаться украинский тренер.
Претендент на выход в УПЛ объединится с клубом Второй лиги – СМИ раскрыло подробности.
Трансферы
Факундо Феррейра нашел новый клуб – экс-форвард Шахтера находился в поисках 5 месяцев.
Барселона следит за Романом Яремчуком, но у Хави и Лапорты разные мнения относительно подписания форварда Бенфики. Другой украинец – Владислав Супряга – может оказаться в чемпионате Румынии. Мирча Луческу уже якобы дал согласие на трансфер форварда Динамо.
Ливерпуль может сенсационно подписать Карима Бензема, который рискует стать лишним в Реале.
Другие главные события
Шева против Юве, Малиновский едет к проблемному лидеру, Реал экзаменует опасных басков, der Klassiker – анонс уикенда.
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Атлетико Минейро стал чемпионом Бразилии – в составе команды выступают Халк, Диего Коста и экс-хавбек Динамо.
В Египте тренер скончался после слишком эмоционального празднования гола.