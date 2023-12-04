Украина

Динамо не захотело возобновлять матч с Минаем – команды провели на поле минуту из-за воздушной тревоги. Игру официально отменили, но Минай избежит технического поражения.

Шахтер обыграл Металлист 1925 и приблизился к лидерам УПЛ. ЛНЗ вырвал победу над Черноморцем благодаря шикарному солу Наумца.

Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Украина узнала потенциальных соперников, а Россия снова пристыжена.

Европа

Барселона благодаря голу Фелиша удержала победу над Атлетико – "блаугранас" получили шанс вплотную приблизиться к Жироне. Байер избежал первого поражения в сезоне – Боруссия Д на везении держала победу 75 минут, VAR отменил чудо-гол Вирца.

Тоттенхэм расписал ничью с Манчестер Сити в триллере с 6 голами – Холанд взорвался из-за абсурдного решения судьи. Интер разгромил Наполи и вернулся на вершину Серии А. Ливерпуль перестрелял Фулхэм в битве с 7 голами и шедеврами.

Наши за границей

Михаил Мудрик заработал пенальти на экс-звезде Ливерпуля и шокировал Де Дзерби – Челси перестрелял Брайтон в меньшинстве. Ошибки прекрасного Ильи Забарного стоили Борнмуту победы.

Андрей Лунин не смог убедить Анчелотти – украинец с роскошной серией вернется в запас. Анатолия Трубина спас VAR от пропущенного гола – Бенфика не смогла дожать соперника.