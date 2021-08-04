Лига чемпионов

Донецкий Шахтер одержал волевую победу над Генком в первом матче квалификации ЛЧ – видео голов и обзор поединка.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби оценил игру своих подопечных на старте еврокубков. Лига чемпионов: Рейнджерс пережил ужас 3-х минут, Монако справился со Спартой, Шериф Вернидуба шокировал Црвену Звезду.

Трансферы

Туринский Ювентус подписал чемпиона мира, на которого претендовал Шахтер. В свою очередь Монако усилился хавбеком Лиона за 12 млн евро – он может сыграть с донетчанами в битве за ЛЧ.

Чемпион Европы-2020 официально перешел в Дженоа как свободный агент. Шотландский Селтик подписал двух ветеранов английской Премьер-лиги.

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