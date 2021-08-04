Главные новости футбола 3 августа: Шахтер тяжело стартовал в Лиге чемпионов, Испания и Бразилия – в финале Олимпиады
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 августа.
Лига чемпионов
Донецкий Шахтер одержал волевую победу над Генком в первом матче квалификации ЛЧ – видео голов и обзор поединка.
Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби оценил игру своих подопечных на старте еврокубков. Лига чемпионов: Рейнджерс пережил ужас 3-х минут, Монако справился со Спартой, Шериф Вернидуба шокировал Црвену Звезду.
Трансферы
Туринский Ювентус подписал чемпиона мира, на которого претендовал Шахтер. В свою очередь Монако усилился хавбеком Лиона за 12 млн евро – он может сыграть с донетчанами в битве за ЛЧ.
Чемпион Европы-2020 официально перешел в Дженоа как свободный агент. Шотландский Селтик подписал двух ветеранов английской Премьер-лиги.
Другие топ-события
На Играх в Токио Бразилия вырвала путевку в финал Олимпиады в драматической серии пенальти. Зато Испания дожала Японию благодаря эффектному голу звезды Реала.
Александр Шовковский трогательно попрощался со сборной Украины вслед за Шевченко. Английский Ливерпуль продлил контракт с Фабинью.