Лига чемпионов

Динамо выиграло первый матч у Штурма и приблизилось к выходу в плей-офф раунд Лиги чемпионов. Виктор Цыганков не смог выйти на игру из-за травмы во время разминки. Вместо него в стартовый состав попал Александр Караваев. Именно он и стал героем встречи, забив единственный гол.

В других матчах игрового дня Лиги чемпионов Буде-Глимт и Црвена Звезда одержали разгромные победы, а Ференцварош без Зубкова не смог обыграть Карабах. Позиции Романа Яремчука под угрозой – наставник Бенфики в восторге от новичка из Шахтера и конкурента украинца.

Мир

Умер легенда Милана, который тренировал Реал и трижды выигрывал Лигу чемпионов. Ливерпуль или Манчестер Сити: суперкомпьютер определил фаворита АПЛ сезона 2022/23. Реал и Барселона имеют самую большую аудиторию в соцсетях. Де Дзерби не прошел отбор в Марсель – президент забраковал итальянца из-за результатов в Шахтере.

Украина

Карпаты обыграли Ниву в дерби Галичины – новичок забил дебютный гол уже на 3-й минуте. Ворскла в феерическом стиле одолела Кривбасс – ассист динамовца, камбек с 0:2 и победный гол на последней минуте. Шахтер может потерять еще одного легионера. Металлист вернулся в Украину впервые за время полномасштабной войны.