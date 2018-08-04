Главные новости футбола 3 августа: Динамо победило Шахтер и заявилось на Лигу чемпионов, Видаль переходит в Барселону

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 августа. Битва Динамо и Шахтера, переход Видаля в Барселону и другие топ-события.

Динамо победило Шахтер в 3-м туре УПЛ

В поединке 3-го тура чемпионата Украины 2018/19 Динамо победило Шахтер в Киеве. Единственный мяч забил Беньямин Вербич после розыгрыша штрафного и ошибки голкипера "горняков" Андрея Пятова – видео гола и обзор матча. После этой победы киевляне возглавили турнирную таблицу.

Перед поединком игроки Динамо опять не пожали руку своему экс-одноклубнику Жуниору Мораесу, а уже после матча произошел небольшой конфликт между Паулу Фонсекой и Александром Хацкевичем.

Фанаты Динамо в начале второго тайма провели флешмоб и вывесили оскорбительный баннер против ФФУ – арбитр матча был вынужден даже остановить поединок.

Артуро Видаль станет игроком Барселоны

Барселона официально согласовала с Баварией трансфер Артуро Видаля. В ближайшие дни чилиец пройдет медосмотр и подпишет контракт на 3 года, а его зарплата составит около 9 млн евро за сезон.

31-летний Видаль был близок к переходу в Интер, однако каталонцы оказались проворнее и сумели переманить игрока. Бавария получит за трансфер чилийца около 20 млн евро. Видаль станет уже 4-м подписанием Барселоны в текущее трансферное окно – после Лангле, Малкома и Артура.

Другие топ-события дня

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка получил травму бедра на тренировке команды. Правда, позже стало известно, что украинец восстановится к старту сезона 2018/19.

Шведский нападающий Андерлехта Исаак Телин прибыл в Киев для проведения переговоров с Динамо. Отмечается, что игрок даже успел посетить поединок Динамо – Шахтер. Также в Динамо сватают игрока Карпат Марьяна Шведа.

Кроме того, Динамо подало заявку на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии. В список не попал новичок киевлян Витор Буэно.

Матч Мариуполь – Динамо в рамках 4-го тура УПЛ будет перенесен на сентябрь из-за участия команд в еврокубках.

Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить Легию, а сборная Аргентины получила временного наставника.