Главные новости футбола 3 августа: Динамо победило Шахтер и заявилось на Лигу чемпионов, Видаль переходит в Барселону

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 августа. Битва Динамо и Шахтера, переход Видаля в Барселону и другие топ-события.
Динамо победило Шахтер в 3-м туре УПЛ
В поединке 3-го тура чемпионата Украины 2018/19 Динамо победило Шахтер в Киеве. Единственный мяч забил Беньямин Вербич после розыгрыша штрафного и ошибки голкипера "горняков" Андрея Пятова – видео гола и обзор матча. После этой победы киевляне возглавили турнирную таблицу.
Перед поединком игроки Динамо опять не пожали руку своему экс-одноклубнику Жуниору Мораесу, а уже после матча произошел небольшой конфликт между Паулу Фонсекой и Александром Хацкевичем.
Фанаты Динамо в начале второго тайма провели флешмоб и вывесили оскорбительный баннер против ФФУ – арбитр матча был вынужден даже остановить поединок.
Артуро Видаль станет игроком Барселоны
Барселона официально согласовала с Баварией трансфер Артуро Видаля. В ближайшие дни чилиец пройдет медосмотр и подпишет контракт на 3 года, а его зарплата составит около 9 млн евро за сезон.
31-летний Видаль был близок к переходу в Интер, однако каталонцы оказались проворнее и сумели переманить игрока. Бавария получит за трансфер чилийца около 20 млн евро. Видаль станет уже 4-м подписанием Барселоны в текущее трансферное окно – после Лангле, Малкома и Артура.
Другие топ-события дня
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка получил травму бедра на тренировке команды. Правда, позже стало известно, что украинец восстановится к старту сезона 2018/19.
Шведский нападающий Андерлехта Исаак Телин прибыл в Киев для проведения переговоров с Динамо. Отмечается, что игрок даже успел посетить поединок Динамо – Шахтер. Также в Динамо сватают игрока Карпат Марьяна Шведа.
Кроме того, Динамо подало заявку на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии. В список не попал новичок киевлян Витор Буэно.
Матч Мариуполь – Динамо в рамках 4-го тура УПЛ будет перенесен на сентябрь из-за участия команд в еврокубках.
Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить Легию, а сборная Аргентины получила временного наставника.