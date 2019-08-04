Главные новости футбола 3 августа: Динамо громит Львов и отдает Русина, Боруссия бьет Баварию, шедевры в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 августа. Динамо, Десна и Мариуполь побеждают в чемпионате Украины, Бавария и ПСЖ берут Суперкубок своих стран.

УПЛ

Львов – Динамо: Киев громит соперника, развивая новый фирменный почерк. Неожиданная персона матча и ответ Брюгге, от которого веет наслаждением. Не столь количественно, как качественно. Крутые голы Буяльского и Де Пены. Битва в ЛЧ должно быть горяченькой. Между тем Заря заявила Русина на УПЛ – форвард, принадлежащий Динамо, выбрал игровой номер в своей аренде.

Мариуполь на своем поле одолел Александрию. Наши еврокубковые бойцы открывали 2-й тур чемпионата Украины, пытаясь реабилитироваться за поражение на старте. Вакула забил классный победный гол, который не стыдно и Месси показать.

Десна уверенно победила Ворсклу на своем поле в еще одной дуэли команд, проигравших на старте сезона. Экс-динамовец Калитвинцев принес победу прекрасным ударом в девятку.

Украинцы в топ-чемпионатах

Лунин близок к переходу в Вальядолид, утверждает региональное испанское СМИ. Клуб принадлежит бразильцу Роналдо, немало поигравшему за Реал Мадрид. Отмечают, что у Андрея будут большие шансы стать основным голкипером команды, которая заняла шестнадцатое место в прошлом сезоне Примеры.

Вест Хэм – Атлетик: Ярмоленко забивает и получает плоховатую оценку СМИ, сигнал от Пеллегрини для украинца, впрочем, довольно положительный. Андрей, скорее всего, стартует в АПЛ 2019/20 с роли резервиста, но отчаиваться нет причин.

Селтик без Шведа начал чемпионат Шотландии с безумного разгрома Сент-Джонстона. Украинец, который только забил дебютный гол в ЛЧ, пропустил матч по непонятным причинам.

Мир

Боруссия Дортмунд выиграла Суперкубок Германии, добыв эффектную победу над Баварией. Джейдон Санчо, который когда-то конкурировал с Ярмоленко забил сам и ассистировал партнеру.

Ди Мария роскошным ударом принес ПСЖ Суперкубок Франции – видео голов и обзор матча против Ренна. Мбаппе забил, Неймар не сыграл – в Париже все предсказуемо.

Манчестер Юнайтед одолел Милан по пенальти – роковая ошибка сына Мальдини. Отметим, что престижный товарищеский турнир Международный кубок чемпионов-2019 выиграла Бенфика, которая оказалась лучше "дьяволов" на 1 балл.