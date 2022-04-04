Война

Футболист и его семья были замучены оккупантами до смерти – тела нашли в братской могиле на Киевщине. Российские преступники убили знаменитого игрока и тренера – он забивал Шовковскому на Олимпийском.

Российский канал из-за Украины завершил трансляцию топ-матча Бундеслиги уже на 13 минуте. Поддержка нашего государства продолжает кошмарить оккупантов – они, не выдержав цвета нашего флага, сорвали еще одну трансляцию.

Украина

Шахтер подал заявку на спецразрешение для выезда за границу – есть договоренность о спаррингах с клубами Европы, США и Канады. Срна назвал соперников и двух оставшихся легионеров. Тете после ухода из Шахтера в первом же матче за Лион принес победу фирменным голом.

Динамо отчиталось о гуманитарной помощи – "бело-синие" помогли доставке более 200 тонн товаров. Ребров организовал тактическую помощь для ВСУ – к сбору присоединились Шевченко, Коваленко и Харатин.

Европа

Аталанта в фирменном стиле проиграла Наполи, а Руслан Малиновский провел достойный тайм. Ювентус проиграл Интеру и прощается с надеждами на чемпионство. Щемящее выступление украинской певицы перед матчем растрогало Щенсны.

Вест Хэм прорвался в топ-6 АПЛ – Миколенко близок к историческому фиаско, Ярмоленко в тени феерического камбека Боуэна. Барселона благодаря эффектному голу Педри победила Севилью, поднявшись на второе место в Ла Лиге.