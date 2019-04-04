Главные новости футбола 3 апреля: Динамо и Шахтер добыли тяжелые победы, Зинченко травмировался, Коноплянка вылетел

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 апреля.

УПЛ

Шахтер и Динамо начали второй этап украинской Премьер-лиги с тяжелых побед. "Горняки" на выезде одолели Александрию – единственный гол во встрече они забили после сомнительного пенальти. Владимир Шаран не согласился с решением арбитра, а Паулу Фонсека признал, что у его команды возникли трудности.

Динамо провалило первый тайм в поединке с Зарей, осталось в меньшинстве, проигрывало 2:0, но в итоге вырвало победу. Яркий камбэк имени Цыганкова – капитан Динамо создал три гола своей команды и спас от провала. Александр Хацкевич после игры раскритиковал арбитра, а Юрий Вернидуб был разочарован тем, как его подопечные испортили концовку.

Мариуполь в волевом стиле победил Львов. В борьбе за еврокубки команды устроили настоящую голевую феерию в столице Галичины, нашлось место даже для сумасшедшего гола со штрафного.

Украинцы за рубежом

Александр Зинченко снова вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч чемпионата. Украинец помог забить первый гол, но получил травму и покинул поле на 19-й минуте. В целом "горожане" очень легко одолели Кардифф и вернулись на вершину АПЛ.

Евгений Коноплянка сыграл в матче Кубка Германии за Шальке, выйдя на замену. Однако команда нашего вингера уступила Вердеру и вылетела из турнира на стадии четвертьфинала. Такая же судьба могла быть у Баварии, но мюнхенцы в феерическом поединке переиграли Хайденхайм со счетом 5:4.

Украинские сборники Роман Яремчук и Роман Безус не спасли Гент от поражения Стандарду в чемпионате Бельгии. Ференцварош Сергея Реброва проиграл Види и вылетел из Кубка Венгрии. "Швед будет терроризировать Премьер-лигу и Рейнджерс, а стоит в 7 раз больше" – фанаты Селтика о роскошном матче Марьяна.

Европа

В центральном матче дня в Примере Валенсия дома уверенно победила Реал – Зидан потерпел первое поражение после возвращения в Мадрид. Главное из Серии А: Наполи и Лацио сенсационно уступили аутсайдерам, Интер разгромил Дженоа, Рома расписала ничью с Фиорентиной.

Борьба за топ-4 АПЛ обостряется – Тоттенхэм и Челси оформили сухие победы над Кристал Пэлас и Брайтоном соответственно. Пари Сен-Жермен в большинстве разгромил Нант и стал вторым финалистом Кубка Франции.