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Главные новости футбола 3 апреля: АПЛ и Серия А перенесли возобновления чемпионатов, Бавария определилась с тренером

07:00 70 Читати українською
Главные новости футбола 3 апреля: АПЛ и Серия А перенесли возобновления чемпионатов, Бавария определилась с тренером
Главные новости футбола 3 апреля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 апреля.

Европа

АПЛ официально отложила возобновление чемпионата – в начале мая английского футбола не будет. А еще в сильнейшей лиге мира урежут футболистам зарплату на период карантина. Мане стал игроком сезона в АПЛ, его одноклубник и де Брюйне – в тройке. Две звезды Реала стали частью "проекта Эвертон" Анчелотти.

Серия А также перенесла дату возобновления сезона на неопределенный срок. Лацио повесил безумный ценник на Иммобиле. Бавария официально подписала полноценный контракт с Ганси Фликом. Драма для Динамо, (не) желаемый успех Ливерпуля и чемпионы всех лиг: как завершится сезон при бельгийском сценарии.

Украина и украинцы

Игроки сборной Украины рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон – УЕФА сделал строгое предупреждение Бельгии. Милевский и Хачериди получили сложную задачу на сезон – амбициозная цель в Европе. Шаблий прокомментировал возможный трансфер Малиновского в Фиорентину.

Сан-Паулу отказывается платить Динамо за Че Че, несмотря на решение ФИФА. Раскрыта сумма трансфера Гуцуляка в Десну – именно на эти деньги Карпаты и живут последние месяцы.

Коронавирус

Неймар пожертвовал значительную сумму на борьбу с коронавирусом. Упал последний бастион – Беларусь приостановила часть соревнований. Самый большой стадион Германии превращают в центр борьбы с коронавирусом. Сын Мальдини вылечился от COVID-19.

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