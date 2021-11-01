Украина

Состоялись очередные матчи 13 тура Премьер-лиги. Заря разбила Металлист 1925 благодаря феерии Александра Гладкого. Форвард отличился дублем и двумя ассистами. Луганчане отгрузили сопернику шесть голов и поднялись на третью позицию в УПЛ.

Совсем другой поединок сыграли во Львове. Рух расписал сверхскучные нули с Александрией – команды дали яркий пример антифутбола, от которого становится грустно. ФК Львов минимально одолел Колос на выезде и прервал 3-матчевую серию неудач.

Серия А

В других топ-чемпионатах статусные матчи сыграли накануне, а вот Италия приберегла интересные игры на воскресенье. В центральном матче тура Милан одолел Рому. Ибрагимович забил хитрым ударом со штрафного и отметил два потрясающих юбилея. "Россонери" лидируют в Серии А вместе с Наполи – неаполитанцы с курьезным голом выиграли дерби Кампаньи.

Интер уверенно обыграл Удинезе благодаря дублю Корреа и остался в топ-3 турнирной таблицы. Виктор Коваленко стал лучшим полевым игроком Специи в матче с Фиорентиной, но команда украинца разгромно проиграла.

Европа

Тоттенхэм может уволить Эшпириту Санту, а Фонсека оказался в списке кандидатов на тренерское кресло "шпор". Погба настроен на трансфер в Ювентус, а туринцы должны распрощаться с двумя звездами. Вест Хэм разгромил Астон Виллу, оторвался от МЮ и закрепился в зоне Лиги чемпионов. Андрей Ярмоленко наблюдал за успехом команды с запаса.

Барселона потеряла Агуэро и Пике перед матчем Лиги чемпионов с Динамо. Впрочем, три звезды каталонцев вернулись к тренировкам перед выездом в Украину.