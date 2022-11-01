Главные новости футбола 31 октября: Украина хочет выбросить Россию и Иран, Шахтер готовится к матчу года в ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 31 октября.
Украина
Завершился 10 тур УПЛ. В последнем матче Колос уверенно обыграл Верес, прервав неудачную серию.
Генсекретарь УАФ оказался в суде после задержания – прокуратура рассматривает дело по коррупционной схеме. Правоохранители просят суд избрать функционеру меру пресечения в виде содержания под стражей.
Украина хочет выбросить Россию из ФИФА и УЕФА, а Иран – из ЧМ-2022: официальное заявление.
Наставник Шахтера Игор Йовичевич объявил заявку на решающий матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Команда уже находится в Варшаве, а для выхода в 1/8 финала "горнякам" нужна только победа.
Наши за рубежом
Сергея Реброва "отправили в отставку" некоторые СМИ – боссы Аль-Айна выступили с опровержением.
Украинский полузащитник стал чемпионом Ирландии и повторил эмоциональное празднование Зинченко.
Виталий Миколенко оказался в символической сборной тура АПЛ. Компанию украинцу составили знаменитости.
Роман Яремчук получил вердикт от тренера Брюгге на матч ЛЧ после инцидента с непопаданием в заявку.
Украинцы за границей: Миколенко – большая стена, ассист Ярмоленко и новая восходящая звезда. Новый выпуск от "Футбол 24".
Мир
Роберто Де Дзерби хочет забрать Матвиенко в АПЛ. Трансфер пройдет тщательную проверку, названа сумма потенциального перехода.
Поль Погба пропустит чемпионат мира. Очередная потеря Франции на Мундиаль в Катаре.
Босния и Герцеговина официально отменила матч с Россией, но есть нюанс.