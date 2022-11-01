Украина

Завершился 10 тур УПЛ. В последнем матче Колос уверенно обыграл Верес, прервав неудачную серию.

Генсекретарь УАФ оказался в суде после задержания – прокуратура рассматривает дело по коррупционной схеме. Правоохранители просят суд избрать функционеру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украина хочет выбросить Россию из ФИФА и УЕФА, а Иран – из ЧМ-2022: официальное заявление.

Наставник Шахтера Игор Йовичевич объявил заявку на решающий матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Команда уже находится в Варшаве, а для выхода в 1/8 финала "горнякам" нужна только победа.

Наши за рубежом

Сергея Реброва "отправили в отставку" некоторые СМИ – боссы Аль-Айна выступили с опровержением.

Украинский полузащитник стал чемпионом Ирландии и повторил эмоциональное празднование Зинченко.

Виталий Миколенко оказался в символической сборной тура АПЛ. Компанию украинцу составили знаменитости.

Роман Яремчук получил вердикт от тренера Брюгге на матч ЛЧ после инцидента с непопаданием в заявку.

Украинцы за границей: Миколенко – большая стена, ассист Ярмоленко и новая восходящая звезда. Новый выпуск от "Футбол 24".

Мир

Роберто Де Дзерби хочет забрать Матвиенко в АПЛ. Трансфер пройдет тщательную проверку, названа сумма потенциального перехода.

Поль Погба пропустит чемпионат мира. Очередная потеря Франции на Мундиаль в Катаре.

Босния и Герцеговина официально отменила матч с Россией, но есть нюанс.