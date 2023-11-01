Украина

Умер Артем Франков – главного редактора журнала "Футбол" не стало в 53 года. Шахтер передал ВСУ три дрона – "горняки" откликнулись на просьбу легендарной "Пташки".

Украина "потеряла" один "Золотой мяч" по ошибке организаторов. Игорь Беланов разнес France Football за позор во время вручения "Золотого мяча".

Сборная Украины взяла реванш у Греции, одержав дебютную победу в женской Лиге наций.

Наши в Европе

Андрей Лунин может стать частью обмена между Реалом и Челси. Украинец покинет Реал на условиях мадридцев – "бланкос" уже определились с двумя вратарями.

Михаил Мудрик все еще может покинуть Челси – СМИ назвал два сенсационных направления для украинца. Вингер до сих пор не готов помочь Челси из-за повреждения.

Артем Довбик и Виктор Цыганков узнали свою судьбу на Кубок Испании – Жирона объявила заявку без четырех лидеров. Виталий Миколенко получил солидное признание в АПЛ.

Мир

Австралия отказалась от представления заявки на проведение ЧМ-2034, поэтому у ФИФА есть только один кандидат. Челси рискует потерять очки в кабинетах – все из-за подозрительного трансфера экс-звезды Шахтера из России. Реал официально продлил контракт с Винисиусом.