Главные новости футбола 31 октября: определились четвертьфиналисты Кубка Украины, Малиновский выдал суперматч в Бельгии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 октября.

Украина

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которой стали известны все четвертьфиналисты. Динамо обыграло Минай, уступая в счете после первого тайма – видео голов.

Шахтер также одержал волевую победу. Подопечные Паулу Фонсеки одолели донецкий Олимпик. "Горняки" пропустили первыми, после чего арбитр поединка удалил игрока Олимпика и назначил пенальти. В итоге Шахтер победил и вышел в четвертьфинал.

Заря одолела Десну лишь в серии пенальти, а львовские Карпаты одержали тяжелую победу над представителем Второй лиги. После матча львовяне объявили о подписании контракта с Папой Гуйе.

Украинцы за рубежом

Полузащитник Генка Руслан Малиновский оформил дубль и отдал ассист в центральном матче 13 тура чемпионата Бельгии. Генк, уступая 0:2, в итоге победил 4:2.

Шальке Евгения Коноплянки пробился в следующий раунд Кубка Германии. Украинец вышел в старте и был заменен во втором тайме, а его команда победила в серии послематчевых пенальти.

Соперник Динамо Яблонец вылетел из Кубка Чехии, украинец вышел на замену. Украинец Борис Тащи помог Дуйсбургу выйти в 1/8 финала Кубка Германии.

Александр Кучер забил красивый гол за Кайсериспор, а Сергей Рыбалка забил в свои ворота. Ференцварош Сергея Реброва и Ивана Петряк вышел в следующий раунд Кубка Венгрии.

Андрей Лунин получил самую низкую оценку в своём дебютном матче за Леганес.

Другие топ-события

Вест Хэм Ярмоленко прекратил борьбу в Кубке английской лиги. Одноклубники травмированного украинца уступили Тоттенхэму.

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