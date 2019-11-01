Главные новости футбола 31 октября: Львов сменил главного тренера, Яремчук и Пластун забили в чемпионате Бельгии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 октября.

Украина

ФК Львов снова сменил главного тренера. Аутсайдер УПЛ решил прекратить сотрудничество с Владимиром Мазяром, который провел в должности менее двух месяцев. 42-летний специалист был уволен в связи с неудачными результатами команды. Новым наставником Львова стал Егише Меликян. Также клуб усилился экс-игроком Черноморца.

Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8. "Удалив Шепелева, арбитр поступил неправильно": почему Кубок Украины интереснее без Шахтера, а Попов напоминает легенду.

Коноплянка и Марлос готовятся к матчу с Карпатами под наблюдением физиотерапевтов. Хавбек Шахтера Алан Патрик дисквалифицирован на три матча. Александр Кучер вернулся к тренировкам после тяжелой травмы.

Наши за границей

Гент вырвал бешеную ничью в Андерлехта благодаря украинцам. Роман Яремчук не реализовал пенальти, но снова отличился. Игорь Пластун очень много работал в защите и забил спасительный гол для "бизонов". Роман Безус освежил игру после выхода со скамейки запасных.

Бывшие форварды сборной Украины также напоминают о себе. Роман Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре. Евгений Селезнев голом вывел Бурсаспор в следующий раунд Кубка Турции.

Мир

Лионель Месси вернулся в сборную Аргентины после дисквалификации – Икарди не получил вызов, несмотря на замечательные выступления за ПСЖ. Неймар не нужен ПСЖ – результативная троица парижан отправляет бразильца в очередную "аргентинскую" тень.