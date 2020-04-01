Главные новости футбола 31 марта: УЕФА готовит формулу завершения сезона, коронавирус продолжает поражать клубы Европы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 марта.

Пандемия коронавируса

УЕФА готовит решение для Лиги чемпионов, чемпионатов, контрактов, трансферов и сборных для окончания кампании 2019/20. Тем временем Ла Лига может отменить сезон при одном условии.

Немецкая Бундеслига официально продлил карантин – немцы не хотят затягивать завершение сезона. Зато гранды АПЛ против отмены сезона, а жадная четверка аутсайдеров "за".

Мадридский Реал после исторического решения Барселоны изменил позицию по сокращению зарплат. Лондонский Тоттенхэм также не справился с кризисом – финалист ЛЧ урезал выплаты персоналу клуба.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин основной в команде будущего от каталонцев на 400 миллионов. Между тем игроки сборной Украины, выступающие в Бельгии, значительно прибавили в цене.

Александр Нойок вошел в тройку самых дорогих игроков чемпионата Беларуси – Хачериди сдал позиции. Зато Милевский и еще два экс-игроки УПЛ попали в сборную тура местной Высшей лиги.

Другие топ-события

Туринский Ювентус размышляет над продажей Роналду – три варианта для португальца, который оказался в зоне риска. В свою очередь Рома заинтересовалась Тете – Фонсека хочет обескровить Шахтер.

Килиан Мбаппе стал жертвой аферистов – звезду ПСЖ втянули в махинации на десятки миллионов. А в борьбе за приз лучшему игроку планеты U-19 Реал победил Барселону.