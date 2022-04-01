Украина

Умер легенда и бывший капитан Динамо Василий Турянчик. Украина сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА.

Динамо полным составом покинет Украину – благородство или возможная жадность Суркиса, которая приведет к взрыву. УПЛ работает над поиском финансовой помощи украинским клубам. Кабинетное чемпионство Шахтера и риск исчезновения клубов – директор УПЛ ответил на слухи о возобновлении сезона.

Трансферы

Тете официально перешел из Шахтера в Лион. Шахтер официально отпустил другого легионера в Коринтианс, согласившись на условия бразильцев. Защитник "горняков" переходит в Реал – мадридцы выиграли конкуренцию у ожесточенного врага. СК Днепр-1 отпустил в Нидерланды зимнего новичка, за которого платили серьезные деньги.

Мир

ФИФА лишила членства в организации три страны, но не Россию. Президент ПСЖ упомянул жертв войны в Украине, критикуя Суперлигу. АПЛ возвращает правило пяти замен и изменяет коронавирусные требования. Определились корзины перед жеребьевкой ЧМ-2022 – экспресс-представление участников Мундиаля.