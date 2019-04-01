Главные новости футбола 31 марта: Ливерпуль вышел в лидеры АПЛ, Рома опозорилась, а Бензема спас Реал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 марта.

Англия

Ливерпуль в нервном матче вырвал победу над Тоттенхэмом благодаря автоголу на последних минутах и ​​возглавил АПЛ. На вершину чемпионата Юргена Клоппа вывели крайние защитники, а Мохамед Салах героем завершил неудачную встречу. Наставник Ливерпуля соглашается, что его команда победила Тоттенхэм не очень красиво, а коуч Тоттенхэма считает, что "шпоры" должны были выигрывать.

Челси в компенсированное время получил скандальную победу над Кардиффом. Победный гол "пенсионеры" забили в компенсированное время из офсайда. Главный тренер пострадавших разнес арбитра после такого фейла.

Европа

Кардинально разные результаты выдали римские гранды в Серии А. Рома дома разгромно уступила Наполи, пропустив 4 гола. Зато Лацио на выезде минимально одолел Интер и улучшил свои шансы на топ-4.

Главное событие дня в Примере – Реал на последних минутах дожал аутсайдера Уэску, спас гол Карима Бензема. Стоит отметить и то, что Валенсия победила Севилью и обошла ее в турнирной таблице. Ну а Лионель Месси пропустил тренировку Барселоны из-за травмы.

Украинцы за рубежом

Ливерпуль сбросил с топа АПЛ Манчестер Сити, за который накануне неоднозначно сыграл Александр Зинченко: "Комфортно защищался, но необычно для себя ошибался".

Евгений Коноплянка получил слезы игрового времени в Шальке, а его команда оторвалась от зоны вылета. В другом матче Бундеслиги феерили будущие соперники сборной Украины – сербы Айнтрахта уничтожили Штутгарт.

Адеринсола Эсеола голом помог команде уверенно победить в Казахстане. Гент Яремчука и Безуса разгромно уступил в бельгийском первенстве – наши ребята заменили друг друга, но не отличились полезными действиями.