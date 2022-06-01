Сборная Украины

Национальная сборная сегодня проведет очень важный матч против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ-2022. Александр Петраков пообщался с журналистами с нотками тревожности и недовольства. Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции перед матчем. Поединок можно будет увидеть в нескольких местах. Анонс встречи в скором времени появится на сайте.

Трансферы

Легионер Динамо официально возвращается в Киев после провала в Европе. Шахтер получил официальное предложение от Байера по Мудрику – Ахметов не определился с решением. Василий Кравец покинул Спортинг Хихон – будущее еще одного украинца под вопросом. В Динамо ответили на возможность возвращения Ярмоленко в киевский клуб.

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