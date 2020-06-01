Главные новости футбола 31 мая: Динамо проиграло Шахтеру с неоднозначным судейством, ПСЖ оформил громкий трансфер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 мая.

Шахтер – Динамо

Шахтер уверенно переиграл Динамо на НСК Олимпийский в первом посткарантинном туре УПЛ: 30 минут футбола, тайм издевательства, ветераны и замены решили все. Смотрите видео голов и обзор матча. "Горняки" укрепили лидерство, оторвавшись от конкурентов уже на 16 очков. А киевляне по итогам игрового дня опустились на четвертое место и закрутили интригу в борьбе за Лигу чемпионов.

Алексей Михайличенко заявил, что не имеет никаких претензий к своим подопечным. Луиш Каштру рассказал, что помогло изменить ход поединка и победить. Циничные правила жизни Степаненко, на манеже все те же, или "Давайте похвалим Монзуль" – горячая реакция соцсетей на Классическое.

Многие не довольны судейством Екатерины Монзуль. Она после просмотра VAR отменила первый гол Динамо, зафиксировав фол Попова против Степаненко. Тарас заявил, что там было явное нарушение, а Денис, заручившись поддержкой авторитетного эксперта, иронично высмеял действия рефери.

Другие украинские новости

Капитан Александрии завершил карьеру из-за серьезной травмы. Львов в компенсированное время спас выездную ничью с Ворсклой – соперники продолжают борьбу за выживание. Ингулец требует приостановить участие Миная в Кубке Украины или засчитать техническое поражение в матче с Динамо.

Сергей Ребров не справился с командой Фаворова в чемпионате Венгрии – все испортил капитан Ференцвароша. Милевский, Нойок и Хачериди помогли Динамо Брест победить в дерби – провальная серия завершена. Украинец забил дебютный гол в Армении и спас команду от поражения.

Европа

Икарди официально стал игроком ПСЖ – парижане выкупили форварда у Интера. Реал имеет большие проблемы – Зидан может остаться без летних трансферов. Гибель Рейеса: игрок совершил преступление и сам виноват в трагедии – официальные итоги расследования смертельного ДТП.

Дортмунд разнес аутсайдера Бундеслиги с космическим счетом, а Гладбах разгромил новичка элиты благодаря свершениям лидера атаки. Боруссии занимают второе и третье места в турнирной таблице и продолжают формальную борьбу за чемпионство. Кстати, в Берлине рождается суперклуб: рекордные инвестиции и трансферы, клоунская репутация и посткарантинное чудо.

"Я не могу сейчас умереть": тренер Малиновского пережил коронавирус во время сказки Аталанты в Лиге чемпионов. Также он объяснил, за какие качества ценит украинца. Руслана и Ко ждет сумасшедший график – Серия А готовит сложный календарь после возобновления сезона.