Главные новости футбола 31 мая: Барселона презентовала Агуэро, Пятов определился с будущим, Динамо ответило Челси
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 мая.
Украина
Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов оставил свою подпись на новом контракте и знает, где проведет ближайшие два года.
Челси охотится на защитника Динамо Илью Забарного, но киевляне не спешат отпускать своего молодого таланта и ставят свои требования.
Форвард сборной Украины ведет переговоры сразу с двумя титулованными клубами Европы.
Европа
Серхио Агуэро стал игроком Барселоны. Футбол 24, по этому случаю, подготовил для вас интересный материал о личной жизни и скрытых фактах из жизни звезды.
Зинедин Зидан объяснил, почему решил покинуть Реал, у тренера есть обида на руководство клуба. Мадридцы нашли неожиданного кандидата на кресло главного тренера.
Состоялись четвертьфинальные матчи молодежного Евро, которые продемонстрировали неожиданные результаты среди топ-команд.
Украинцы за рубежом
Аталанта окончательно определилась с будущим Руслана Малиновского, который стал одним из лучших игроков прошлого сезона.
Александр Зинченко впервые прокомментировал поражение Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.
Сергей Ребров покинет Ференцварош из-за конфликта с руководством венгерского клуба.