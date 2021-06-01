Украина

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов оставил свою подпись на новом контракте и знает, где проведет ближайшие два года.

Челси охотится на защитника Динамо Илью Забарного, но киевляне не спешат отпускать своего молодого таланта и ставят свои требования.

Форвард сборной Украины ведет переговоры сразу с двумя титулованными клубами Европы.

Европа

Серхио Агуэро стал игроком Барселоны. Футбол 24, по этому случаю, подготовил для вас интересный материал о личной жизни и скрытых фактах из жизни звезды.

Зинедин Зидан объяснил, почему решил покинуть Реал, у тренера есть обида на руководство клуба. Мадридцы нашли неожиданного кандидата на кресло главного тренера.

Состоялись четвертьфинальные матчи молодежного Евро, которые продемонстрировали неожиданные результаты среди топ-команд.

Украинцы за рубежом

Аталанта окончательно определилась с будущим Руслана Малиновского, который стал одним из лучших игроков прошлого сезона.

Александр Зинченко впервые прокомментировал поражение Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.

Сергей Ребров покинет Ференцварош из-за конфликта с руководством венгерского клуба.