Главные новости футбола 31 января: Швед подписал контракт с Селтиком и другие трансферы, Шахтер дважды победил на сборах

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 января.

Украина

Донецкий Шахтер провел сразу 2 спарринга на сборах в Турции. Утром "горняки" победили Хобро, уступая по ходу поединка. А после обеда подопечные Паулу Фонсеки разгромили Лех – дебютный гол и ассист в активе новичка Шахтера Манора Соломона.

Другой новичок дончан Валерий Бондаренко получил травму и выбыл ориентировочно на 10 дней. Паулу Фонсека уже заявил о проблемах с центральными защитниками и не исключил вызова на сборы кого-то из молодых футболистов.

Между тем бывший лидер Динамо Александр Алиев стал фигурантом сразу 5-ти уголовных производств за избиение жены.

Еще один экс-динамовец Роман Безус поразил бельгийские СМИ своей игрой в полуфинале Кубка страны, в котором украинец помог своей команде выйти в финал.

Трансферы

Антони Марсьяль продлил контракт с МЮ до лета 2024 года. Француз уже этим летом мог получить статус свободного агента. Полузащитник Боруссии Д Синдзи Кагава продолжит карьеру в Бешикташе.

Марьян Швед официально подписал контракт с Селтиком до лета 2023 года. Правда, текущий сезон вингер сборной Украины завершит в составе Карпат на правах аренды. Швед уже поделился эмоциями от перехода в шотландский гранд. Также Карпаты отпустили Хорхе Карраскаля в Ривер Плейт – аренда до конца года с правом выкупа.

Полузащитник Барселоны Денис Суарес перешел в Арсенал на правах аренды. Каталонцы в свою очередь совершили сразу два приобретения – защитника Тулузы Тодибо и защитника Атлетико Минейро Эмерсона.

"Футбол 24" провел онлайн основных трансферных событий дедлайна.

Другие главные события

Реал победил Жирону и уверенно вышел в полуфинал Кубка Испании. Дубль оформил французский нападающий "сливочных" Карим Бензема.

В Италии последним полуфиналистом Кубка стал Лацио, который в серии пенальти обыграл Интер. Ранее в 1/2 финала пробились Милан, Фиорентина и Аталанта.