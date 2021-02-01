Украина

Колос попрощался с Евгением Селезневым. Форвард грубо нарушил режим на сборах в Турции, после чего главный тренер Руслан Костышин отправил его в Киев. Таким образом, экс-нападающий сборной Украины провел в команде лишь несколько месяцев.

Шахтер не сумел обыграть участника плей-офф Лиги Европы в товарищеском матче. "Горняки" должны были провести еще один спарринг, но игра была отменена из-за коронавируса в лагере соперников. К слову, лагерь Шахтера уже покинул Виктор Коваленко, который попрощался с одноклубниками и прибыл в Италию для подписания контракта с Аталантой.

Экс-защитник Шахтера Олег Данченко официально перешел в АЕК, где уже выступают двое украинцев.

Марьян Швед дал откровенное интервью – назвал все причины недавнего застоя и жалеет только об одном.

Дмитрий Михайленко уволен с поста наставника Пафоса спустя три месяца после назначения.

Топ-матчи дня

Челси выиграл впервые под руководством Тухеля, а Вест Хэм проиграл Ливерпулю. Андрей Ярмоленко появился во втором тайме и стал участником рокового эпизода.

Аталанта провалилась и прервала замечательную серию. Руслан Малиновский вышел на замену, но не спас от поражения в битве с Лацио.

Атлетико победил и оторвался от Реала и Барселоны уже на 10 очков. Выиграла и сама Барса, взяв реванш у Атлетика за поражение в Суперкубке.

Лионель Месси

Лионель Месси заработал астрономическую сумму в Барселоне за последние 4 года – шокирующие цифры контракта, ведущего к банкротству. Детали соглашения обнародовало испанское СМИ, а каталонский клуб уже готовится к суду с изданием. Сам Месси тоже рассматривает возможность судебной тяжбы с экс-руководителями Барселоны.